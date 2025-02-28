Stuttgart-Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 24. haftada Stuttgart sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2025- 14:42