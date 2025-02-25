İtalya Kupası çeyrek finali | Inter - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası çeyrek finali | Inter - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde yarı final bileti için sahaya çıkacak olan Inter ile Lazio, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren ili ekip de kupa için sahaya çıkacak. Peki, Inter - Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2025- 16:10