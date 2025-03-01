İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger, sosyal medya hesabından ramazan ayıyla ilgili paylaşım yaptı.

31 yaşındaki isim paylaşımında, "Tüm Müslüman kardeşlerime mübarek ve huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu mübarek ayın size neşe, huzur ve sayısız bereket getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

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