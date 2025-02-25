İspanya Kral Kupası yarı finali | Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası yarı finali | Barcelona - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası’nda yarı final mücadelesinde final bileti için sahaya çıkacak olan Barcelona ve Atletico Madrid, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren ili ekip de kupa için sahaya çıkacak. Peki, Leganes - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2025- 16:10