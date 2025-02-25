Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ahli Jeddah sahasında Al Qadsiah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Qadsiah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Ahli Jeddah - Al Qadsiah maçı 25 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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