Real Madrid-Girona maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | İspanya La Liga

İspanya La Liga’nın 25. haftasında büyük bir heyecan futbolseverleri bekliyor. Ligin güçlü ekiplerinden Real Madrid sahasında sezonun flaş takımı Girona’yı konuk edecek. Atletico Madrid ve Barcelona’nın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Carlo Ancelotti yönetiminde 24 hafta sonunda 51 puan toplayan Real Madrid, ligin zirvesinde yer alan rakipleriyle farkı kapatmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City’yi eleyerek büyük moral kazanan Madrid ekibi, hem Avrupa’da hem de La Liga’da kupayı kaldırma hedefini sürdürüyor. Peki, Real Madrid-Girona maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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İspanya La Liga'nın 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma sahne alacak. Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Real Madrid, sürpriz sonuçlara imza atan Girona'yı ağırlıyor. Atletico Madrid ve Barcelona'nın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet arıyor. Carlo Ancelotti yönetiminde bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Real Madrid, 24 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Madrid ekibi, kendi sahasında kazanarak zirve yarışında hata yapmamak istiyor. Manchester City'yi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eleyerek büyük moral kazanan eflatun-beyazlılar, bu avantajını lige de yansıtmanın peşinde. Peki, Real Madrid-Girona maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

REAL MADRID-GIRONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 25. haftasında oynanacak Real Madrid-Girona maçı 23 Şubat Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

REAL MADRID-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Santiago Bernabeu'da oynanacak Real Madrid-Girona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID-GIRONA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Tchouameni, Ceballos, Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius Junior, Mbappe.

Girona: Gazzaniga, Martinez, Juanpe, Krejci, Gutierrez, Asprilla, Martin, Tsygankov, van de Beek, Gil, Stuani.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

2024-2025 sezonunda La Liga'yı şampiyon olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, Girona karşısında kritik maça çıkacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in de kadroda olması bekleniyor. İlk 11'de oynamasına zor gözüyle bakılan A Milli futbolcunun, Carlo Ancelotti'nin şans vermesi durumunda oyuna sonradan gireceği tahmin ediliyor.