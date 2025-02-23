Manchester City-Liverpool maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City sahasında Liverpool’u konuk edecek. Arsenal’ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Liverpool, şampiyonluk yarışında kritik bir avantaj yakalamak için sahaya çıkıyor. 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Arne Slot’un öğrencileri, son üç haftada yaşadığı beklenmedik puan kayıplarını unutturup yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bu sezon istikrarsız bir performans sergileyen ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid’e elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Manchester City, taraftarının önünde bu yenilgiyi unutturmayı hedefliyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, zaman zaman gösterdiği etkileyici futbolu güçlü rakibi karşısında da sürmedirmeyi amaçlıyor. Peki, Manchester City-Liverpool maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Şampiyonluk yarışının en kritik dönemeçlerinden birinde Manchester City sahasında lider Liverpool'u ağırlayacak. Arsenal'ın puan kaybettiği haftada kazanarak avantajını artırmak isteyen Liverpool, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Bu sezon sadece 1 kez mağlubiyet alan ve istikrarlı performansıyla zirveye yerleşen Arne Slot'un öğrencileri, 61 puanla ligin en üst sırasında yer alıyor. Özellikle hücum hattında Mohamed Salah liderliğinde etkili bir oyun sergileyen Kırmızılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Real Madrid'e elenen ve bu sezon ligde de beklenmedik puan kayıpları yaşayan Manchester City, taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 25 hafta sonunda 44 puan toplayarak 4. sıraya kadar geriledi. İç sahada etkili oyunuyla bilinen City, bu kez de güçlü rakibi Liverpool'a karşı sahasında hata yapmadan kazanmanın yollarını arıyor. Peki, Manchester City-Liverpool maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Manchester City-Liverpool maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

23 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Ethiad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Khusanov, Ake, Dias, Gvardiol, Gonzalez, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush, Haaland

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister, Mohamed Salah, Diaz, Jota

LİVERPOOL'DAN MANCHESTER EKİBİNE ÜSTÜNLÜK

İki takım tarihleri boyunca 188 defa karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan karşılaşmaların 90'ını Liverpool kazanırken, 47 mücadeleyi de Manchester City üstün tamamladı. Premier Lig devlerinin oynadığı 51 maç iste beraberlikle sonuçlandı.

KIRMIZILAR ETHIAD STADYUMU'NDA 15 YILDIR KAYIP

Manchester City ile 188 maça çıkan Liverpool, 2015'ten itibaren Ethiad Stadyumu'nda kazanamıyor. Zorlu deplasmanda bir türlü istediği sonucu alamayan Kırmızılar, Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak kritik maçta galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.