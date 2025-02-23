İspanya La Liga'nın 25. haftasında Getafe sahasında Real Betis'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 25. haftada Getafe sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe-Real Betis maçı 23 Şubat Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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