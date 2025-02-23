Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lyon ile PSG 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lyon ile PSG 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lyon - PSG maçı 23 Şubat Pazar günü saat 22.45'te beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.