Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Strasbourg ile Brest 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Strasbourg ile Brest 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Strasbourg - Brest maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.