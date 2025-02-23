İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Sociedad sahasında Leganes'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Real Sociedad-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Sociedad-Leganes maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 25. haftada Real Sociedad sahasında Leganes'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad-Leganes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCIEDAD-LEGANES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad-Leganes maçı 23 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE