İspanya La Liga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 25. haftada Athletic Bilbao sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao-Real Valladolid maçı 23 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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