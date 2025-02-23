Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Hellas Verona sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. İki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2025- 12:20 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025- 12:20