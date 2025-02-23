Newcastle United-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Newcastle United sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. İki takım da sahadan 3 puan ile ayrılmak isterken, karşılaşmayı kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Newcastle United-Nottingham Forest maçı 23 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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