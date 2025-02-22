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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı İstanbul'da oynanacak!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı İstanbul'da oynanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 16:38
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşması, 27 Şubat Perşembe günü İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Grupta Uğur Okulları İstanbulspor'un 3 puanı bulunurken, Erzurumspor FK ise puanla tanışamadı.
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