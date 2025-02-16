Premier Lig | Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Kırmızılar ile kümede kalma savaşı veren Kurtlar, Anfield'da kritik bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, hem zirve hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz hafta Everton derbisinde alınan 2-2’lik beraberlik, Kırmızılar'ın hesaplarını bozdu. Son dakikada yenen golle sahadan bir puanla ayrılan Liverpool, Wolverhampton karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Hücum hattında Mohamed Salah, Darwin Núñez ve Luis Díaz gibi yıldızlarıyla etkili olmak isteyen ev sahibi ekip, Anfield’daki güçlü performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Wolverhampton, 19 puanla 17. sırada yer alıyor. Vítor Pereira’nın öğrencileri, kümede kalma yarışında kritik bir süreçten geçiyor. Düşme hattının sadece birkaç puan üzerinde yer alan Kurtlar, Anfield’dan puan ya da puanlarla dönerek ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Peki, Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2025- 14:30 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025- 14:30