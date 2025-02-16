Liverpool-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, kümede kalma savaşı veren Wolverhampton'ı konuk edecek. Arne Slot'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta Everton derbisinde yaşadığı puan kaybını telafi etmek istiyor. Wolverhampton ise çıkışını sürdürerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Ligde 57 puanla zirvede yer alan Liverpool, geçtiğimiz hafta Everton karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Beklenmedik puan kaybı, şampiyonluk yarışında Kırmızılar'a darbe vurdu. Mohamed Salah, Darwin Núñez ve Luis Díaz önderliğindeki hücum hattı ile Wolverhampton karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan ev sahibi takım 3 puanı almak istiyor. İstikrarsız bir başlangıç yapan Wolverhampton, Vítor Pereira yönetiminde yeniden toparlanmaya çalışıyor. 4 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta sona erdiren Kurtlar, bu kez Liverpool deplasmanında da sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. 19 puanla 17. sırada yer alan konuk ekip, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Kritik maçta Simoon Hooper düdük çalacak. Peki, Liverpool-Wolverhampton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçı 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Wolverhampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Robertson, Konate, van Dijk, Arnold, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Gakpo, Mohamed Salah, Luis Diaz
Wolverhampton: Jose Sa, Gomes, Agbadou, Doherty, Ait Nouri, Nelson Semedo, Andre, Bellegarde, Pablo Sarabia, Cunha, Guedes