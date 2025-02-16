İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak kritik bir karşılaşma oynanacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Ligde istikrarsız sonuçlar alan iki dev ekip, kötü gidişata dur demek için mücadele edecek. Sezon başında büyük umutlarla yola çıkan Ange Postecoglou'nun öğrencileri, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Son 5 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Londra ekibi, evinde kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. 27 puanla 15. sırada yer alan Spurs, Manchester United karşısında üç puana uzanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Teknik direktör değişikliğiyle yeni bir sayfa açan Manchester United, Rúben Amorim yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyemedi. 29 puanla 14. sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sonuçlar almayı sürdürüyor. Londra deplasmanında kazanarak moral depolamak isteyen United, ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Tottenham-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Tottenham-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak kritik bir mücadele sahne alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve istikrarsız bir grafik çizen Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Londra ekibi, Ange Postecoglou yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle büyük bir düşüş yaşadı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası 15. sıraya kadar gerileyen Spurs, geçtiğimiz hafta şeytanın bacağını kırarak galibiyet hasretine son verdi. 27 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Öte yandan, Rúben Amorim yönetimindeki Manchester United, bu sezon bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Kırmızı Şeytanlar, istikrarsız bir performans sergileyerek, 29 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Son haftalarda yaşanan beklenmedik puan kayıpları, United taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, takımın toparlanma sürecine girmesi için bu maç kritik bir önem taşıyor. Zorlu Londra deplasmanında hata yapmak istemeyen Manchester ekibi, hanesine üç puan yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Kritik maçta Peter Bankes düdük çalacak. Peki, Tottenham-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Tottenham-Manchester United maçı 16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KIRMIZI ŞEYTANLAR'DAN LONDRA EKİBİNE ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 184 maçta karşı karşıya gelen Tottenham ile Manchester United 185. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlardan 92'sini Kırmızı Şeytanlar kazanırken, 46 mücadeleyi ise Londra ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Kinsky, Porro, Gray, Danso, Spence, Bergvall, Bentancur, Moore, Kulusevski, Tel, Son

Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Ugarte, Ferdandes, Dalot, Diallo, Mainoo, Hojlund