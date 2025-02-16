Tottenham-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıracak kritik bir mücadele sahne alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve istikrarsız bir grafik çizen Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Londra ekibi, Ange Postecoglou yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle büyük bir düşüş yaşadı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası 15. sıraya kadar gerileyen Spurs, geçtiğimiz hafta şeytanın bacağını kırarak galibiyet hasretine son verdi. 27 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ev sahibi ekip, taraftarının da desteğiyle üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Öte yandan, Rúben Amorim yönetimindeki Manchester United, bu sezon bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı. Kırmızı Şeytanlar, istikrarsız bir performans sergileyerek, 29 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Son haftalarda yaşanan beklenmedik puan kayıpları, United taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, takımın toparlanma sürecine girmesi için bu maç kritik bir önem taşıyor. Zorlu Londra deplasmanında hata yapmak istemeyen Manchester ekibi, hanesine üç puan yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Kritik maçta Peter Bankes düdük çalacak. Peki, Tottenham-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Tottenham-Manchester United maçı 16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.
TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
16 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KIRMIZI ŞEYTANLAR'DAN LONDRA EKİBİNE ÜSTÜNLÜK
Tarihleri boyunca 184 maçta karşı karşıya gelen Tottenham ile Manchester United 185. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçlardan 92'sini Kırmızı Şeytanlar kazanırken, 46 mücadeleyi ise Londra ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 46 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Kinsky, Porro, Gray, Danso, Spence, Bergvall, Bentancur, Moore, Kulusevski, Tel, Son
Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Ugarte, Ferdandes, Dalot, Diallo, Mainoo, Hojlund