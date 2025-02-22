Ipswich Town-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamayan Ipswich Town, 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Tottenham ise 25 hafa sonunda 30 puanla 12. sırada bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ipswich Town-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 14:31 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025- 14:31