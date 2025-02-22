Ipswich Town-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Ipswich Town sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanamayan Ipswich Town, 17 puanla 18. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Tottenham ise 25 hafa sonunda 30 puanla 12. sırada bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ipswich Town-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
IPSWİCH TOWN-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ipswich Town-Tottenham maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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