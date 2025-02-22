İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alacak. Everton, Goodison Park’ta Manchester United’ı konuk ediyor. Formda bir dönem geçiren ev sahibi ekip, güçlü rakibini yenerek yükselişini sürdürmek isterken, Manchester United ise kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Sezon başında zorlu günler geçiren Everton, David Moyes yönetiminde son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçti. 30 puanla 14. sırada yer alan ev sahibi takım, form grafiğini iç saha avantajıyla taçlandırmak ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Sezona büyük umutlarla giren Manchester United, beklenilen performansı bir türlü sergileyemedi. Ruben Amorim yönetiminde Kırmızı Şeytanlar, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla ligde 15. sıraya kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta Tottenham karşısında alınan mağlubiyet ise takımdaki baskıyı artırdı. Kötü gidişe dur demek isteyen United, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak moral bulmayı amaçlıyor. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Everton-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alacak. Son haftaların formda ekibi Everton, Goodison Park'ta Manchester United'ı konuk edecek. İç sahada etkili bir performans sergileyen Everton, galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Manchester United ise yaşadığı puan kayıplarını telafi ederek çıkışa geçmek istiyor. Sezon başında istikrarsız bir performans sergileyen Everton, David Moyes'un göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçti. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi takım, 30 puanla 14. sıraya kadar yükseldi. Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sezonun en dalgalı performanslarından birini sergiliyor. Son iki lig maçını kaybeden Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz hafta Tottenham'a 1-0 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Avrupa'da yoluna devam eden United, ligde ise 29 puanla 15. sırada bulunuyor. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Everton-Manchester United maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

22 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da Goodison Park'ta oynanacak Everton-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ MERAK EDİLENLER

İki takım arasında oynanan son beş Premier Lig maçını da kaybeden Everton, son dört karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. Manchester United ise Eylül 2007'den bu yana konuk olduğu Everton deplasmanında üst üste üç maçını kazanamadı.

EVERTON-MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Lindstrom, Gueye, Garner, Alcaraz, Harrison; Beto

Manchester United: Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dorgu, Fernandes, Casemiro, Zirkzee, Hojlund, Garnacho