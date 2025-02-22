Southampton-Brighton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Southampton-Brighton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton sahasında Brighton'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Brighton ise zorlu deplasmanda kazanan taraf olmak istiyor.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Southampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 14:31