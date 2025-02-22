Southampton-Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Southampton sahasında Brighton'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Brighton ise zorlu deplasmanda kazanan taraf olmak istiyor.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Southampton-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SOUTHAMPTON-BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Southampton-Brighton maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.
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