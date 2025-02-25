Derbi sonrası sevkler açıklandı: Mourinho tedbirli olarak PFDK'da!

Son dakika spor haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri belli oldu. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK'ye sevk edilen o isimler...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri belli oldu.

İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK'ye sevk edilen o isimler...

GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.