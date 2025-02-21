Takımlar belli oldu: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16 turuna kalan takımlar netleşti. Devler sahnesinde büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatırken, PSV’nin Juventus’u turnuvanın dışına itmesi büyük yankı uyandırdı. Öte yandan, futbol dünyasının nefesini tutarak takip ettiği Real Madrid - Manchester City eşleşmesi de üst düzey mücadelelere sahne oldu. Eflatun-beyazlılar bir üst tura çıkmayı başararak kupaya bir adım daha yaklaştı. Son 16 turunda Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinin nasıl şekilleneceği ise futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu tamamlandı ve futbol dünyasını şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Avrupa'nın dev kulüplerinin kıyasıya mücadele ettiği bu turda, PSV'nin Juventus'u saf dışı bırakması büyük yankı uyandırırken, gözler aynı zamanda Real Madrid ile Manchester City arasındaki nefes kesen karşılaşmaya çevrildi. Santiago Bernabéu'da oynanan bu dev mücadelede Real Madrid üstünlük sağlayarak bir üst tura yükselirken, Pep Guardiola'nın ekibi turnuvaya veda etti. Play-off turunun sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Kura çekimi öncesi dev karşılaşmaların potansiyel senaryoları konuşulmaya devam ederken, futbol dünyası gözünü UEFA'dan gelecek resmi açıklamalara çevirmiş durumda. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 21 Şubat Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek son 16 turu kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte PSG, Real Madrid, Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund ve PSV son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Yeni formatta ligi ilk 8 içerisinde tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa ise play-off oynamadan, direkt olarak son 16 turundan başlamaya hâk kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart'ta, rövanş maçları ise 11-12 Mart tarihleri arasında oynanacak. Kura çekimi yapıldıktan sonra belli olacak fikstür ve saatler, futbolseverler tarafından takip ediliyor.