İtalya Serie A’nın 25. haftasında gözler Juventus ile Inter arasındaki kritik mücadeleye çevrildi. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi Türk yıldızların karşı karşıya geleceği dev maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Thiago Motta yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Juventus, 43 puanla 5. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, kendi taraftarı önünde hata yapmadan şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Savunma hattını güçlü tutarak, hücumda ise Kenan Yıldız ve Vlahovic gibi silahlarıyla Inter karşısında 3 puan arayacaklar. Geçtiğimiz sezonu Serie A şampiyonu olarak tamamlayan Inter, bu sezon da zirveyi bırakmak istemiyor. Deplasmanda zorlu bir sınava çıkacak olan Milano ekibi, Hakan Çalhanoğlu’nun liderliğinde sahaya çıkacak. 3 puan için mücadele edecek olan Inter, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Juventus-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Juventus-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan 25. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Ligin iki devi Juventus ve Inter, Torino'daki dev karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'nun karşı karşıya geleceği kritik maç, futbolseverler için büyük bir mücadele vaat ediyor. Thiago Motta yönetiminde yeniden yapılanma sürecine giren Juventus, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında 3 puan arayacak. Siyah-beyazlılar, Kenan Yıldız ve Vlahovic gibi genç ve etkili oyuncularıyla hücumda tehlike yaratmayı planlıyor. Ligde 43 puanla 5. sırada yer alan Juventus, zirve yarışında iddiasını sürdürmek için kritik maçı kayıpsız atlatmak istiyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter, bu sezon da zirveyi bırakmaya niyetli değil. Hakan Çalhanoğlu'nun liderliğindeki Milano ekibi, deplasmanda 3 puanı alarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor. Serie A'nın en formda takımlarından biri olan Inter, güçlü kadrosuyla Torino'dan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Juventus-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

JUVENTUS-INTER MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Juventus-Inter maçı 16 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

JUVENTUS-INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

16 Şubat Pazar günü saat 22.45'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Inter maçı Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU KENAN YILDIZ'A KONUK OLUYOR

A Milli Futbol Takımı'nın iki önemli ismi Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Serie A'nın 25. haftasında birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Türk futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesi ilk 11'de olması beklenilen yıldız isimlerin nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

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