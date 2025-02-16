İtalya Serie A'nın 25. haftasında Parma sahasında Roma'yı konuk edecek. Deplasman takımında Victor Nelsson'un kadroda olması beklenirken, ilk 11'de olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. İki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 25. haftada Parma sahasında Roma'yı ağırlayacak. Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan Victor Nelsson'un Parma deplasmanında kadroda olması bekleniyor. Danimarkalı savunma oyuncusunun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma-Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARMA-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Parma-Roma maçı 16 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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