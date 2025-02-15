Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? (La Liga)

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Osasuna sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Osasuna-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 24. haftada Osasuna sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada Arda Güler'in kadroda olup olmayacağı heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

OSASUNA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Osasuna-Real Madrid maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.15'te oynanacak.

OSASUNA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna-Real Madrid maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER KADRODA OLACAK MI?

Sezonu La Liga şampiyonlu olarak tamamlamak isteyen Real Madrid, Osasuna deplasmanında hata yapmak istemiyor. Kritik maçta 3 puan almayı hedefleyen eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in sonradan oyuna gireceği tahmin ediliyor.

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