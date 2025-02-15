İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Atletico Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Atletico Madrid-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 24. haftada Atletico Madrid sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid-Celta Vigo maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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