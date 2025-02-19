İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Manchester City'i 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City'yi Kylian Mbappe'nin golleri ile turnuva dışına itti.

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanan La Liga devi, Santiago Bernabeu'da rakibine şans tanımadı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan İspanyol temsilcisi, eşleşmeden 6-3'lük skorla galip ayrıldı.

Madrid'in gollerini dakika 4, 33 ve 61'de Mbappe kaydetti ve yıldız oyuncu yaptığı hat-trick ile geceye damga vurdu.

City'nin tek golü ise dakika 90+2'de Nicolas Gonzalez Iglesias'tan geldi.