Manchester City-Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında, futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Newcastle United'ı konuk edecek. Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük önem taşıyan bu mücadelede, iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Manchester City, taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Arsenal'a 5-1 kaybeden Pep Guardiola'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Real Madrid karşısında 2-1 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Üst üste gelen mağlubiyetler, City'nin şampiyonluk yarışında geri düşmesine neden olurken, takımda çıkış sinyalleri aranıyor. Hücum hattında Erling Haaland'ın liderliğinde etkili olmaya çalışacak ev sahibi ekip, 41 puanla 5. sırada bulunuyor. City, taraftarının desteğiyle Newcastle karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Tıpkı rakibi gibi 41 puana sahip olan ve 6. sırada bulunan Newcastle United, güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak zirve yarışında iddialı kalmayı hedefliyor. Alexander Isak'ın önderlik ettiği hücum hattı, son haftalarda etkili performans sergilemeye devam ediyor. Peki, Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Manchester City-Newcastle United maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
MANCHESTER CITY-NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Ethiad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City-Newcastle United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.