Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Newcastle United’ı konuk edecek. Her iki takım da zirve yarışından kopmamak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını üzen Manchester City, kötü gidişata son vermek istiyor. Geçtiğimiz hafta Arsenal’a 5-1 kaybeden Pep Guardiola’nın ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Real Madrid karşısında 2-1 önde götürdüğü maçı 3-2 kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 41 puanla 5. sırada bulunan Manchester ekibi, tekrar çıkış yakalayarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor. Erling Haaland önderliğinde hücum gücünü sahaya yansıtmak isteyen ev sahibi ekip, kendi sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak kritik 90 dakikadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Manchester City gibi 41 puana sahip olan ve 6. sırada yer alan Newcastle United, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Alexander Isak, takımının en büyük gol silahı olarak öne çıkıyor. Peki, Manchester City-Newcastle United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2025- 16:51