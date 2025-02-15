İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında Ipswich Town'ı konuk edecek. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Aston Villa sahasında Ipswich Town'ı ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa-Ipswich Town maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈