İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City sahasında Norwich City'yi ağırlayacak. Küme düşme hattından çıkmak isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Ruben Selles yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 12. sırada yer alan Norwich City ise deplasmanda oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
HULL CITY-NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Championship'in 33. haftasında oynanacak Hull City-Norwich City maçı 15 Şubat Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.
HULL CITY-NORWICH CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City-Norwich City maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.
HULL CITY KAÇINCI SIRADA?
Burnley maçında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından yara alan Hull City, 29 puanla 21. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 31 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Kaplanlar, Norwich City karşısında kazanan taraf olmak istiyor.