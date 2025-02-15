TIKLA İZLE | Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City sahasında Norwich City'yi konuk edecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Hull City, geçtiğimiz hafta Burnley karşısında 2-0 kaybetti. Güçlü rakibi karşısında yaralarını sarmak isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Premier Lig'e çıkma hayali kuran Norwich City ise deplasmanda oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. İki takım da 3 puanla ayrılmak isterken, futbolseverler Hull City puan durumunu merak ediyor. maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Championship maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2025- 15:20