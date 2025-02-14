İspanya La Liga'nın 24. haftasında Girona sahasında Getafe'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Girona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 24. haftada Girona sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GIRONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona-Getafe maçı 14 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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