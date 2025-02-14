İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alacak. Brighton evinde Chelsea’yi konuk edecek. İki ekip de kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmak istiyor. Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele ederken, deplasmanda hata yapma lüksü bulunmuyor. Londra ekibi, Cole Palmer’ın önderliğinde hücumda etkili olmayı planlıyor. Londra ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak üst üste ikinci zaferini almak istiyor. 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Chelsea, 43 puanla 4. sırada yer alıyor. Son iki maçını kaybederek taraftarını üzen Brighton, iç saha avantajını kullanarak bu kötü seriye son vermek istiyor. 34 puanla 10. sırada bulunan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Brighton-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Brighton sahasında Chelsea'yi konuk edecek. İki ekip de bu önemli maçtan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son lig maçını kazanarak 43 puanla 4. sıraya yükselen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir viraja giriyor. Enzo Maresca yönetiminde sezona güçlü bir şekilde devam eden Londra ekibi, üst üste ikinci galibiyetini alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Cole Palmer önderliğinde hücum hattında etkili olmayı hedefleyen Chelsea'nin ilk 11'inde hangi isimlerin sahaya çıkacağı büyük merak konusu. Son iki lig maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Brighton, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor. 34 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Brighton-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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BRIGHTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Brighton-Chelsea maçı 14 Şubat Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

BRIGHTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

The American Express Stadyumu'nda oynanacak Brighton-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.