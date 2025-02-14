İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Brighton sahasında Chelsea'yi konuk edecek. İki ekip de bu önemli maçtan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son lig maçını kazanarak 43 puanla 4. sıraya yükselen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir viraja giriyor. Enzo Maresca yönetiminde sezona güçlü bir şekilde devam eden Londra ekibi, üst üste ikinci galibiyetini alarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Cole Palmer önderliğinde hücum hattında etkili olmayı hedefleyen Chelsea'nin ilk 11'inde hangi isimlerin sahaya çıkacağı büyük merak konusu. Son iki lig maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan Brighton, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor. 34 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Brighton-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
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BRIGHTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Brighton-Chelsea maçı 14 Şubat Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.
BRIGHTON-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
The American Express Stadyumu'nda oynanacak Brighton-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.