Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | SERIE A

İtalya Serie A'nın 24. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma sahne alacak. Inter ile Fiorentina, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon Hakan Çalhanoğlu önderliğinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Inter, bu sezon da zirvedeki yerini koruma hedefinde. Ligde oynadığı son maçlarda istikrarlı bir grafik çizen Milano ekibi, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Simone Inzaghi'nin öğrencileri, 51 puanla ikinci sırada yer alırken, şampiyonluk yarışında avantajını sürdürme peşinde. Öte yandan Fiorentina, güçlü rakibi karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Serie A'nın 14. haftasında ertelenen ve kısa süre önce oynanan mücadelede Inter’i 3-0’lık skorla mağlup eden mor menekşeler, bir kez daha sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 24. haftasında nefesleri kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Inter evinde Fiorentina'yı konuk ederken, iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını oynayacak. Kısa süre önce oynanan ve erteleme maçında Fiorentina, Inter'i 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmıştı. Şimdi ise üst üste ikinci galibiyetini alarak ilk 4 yarışında daha da iddialı bir konuma gelmek istiyor. 42 puanla 6. sırada yer alan mor menekşeler, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sahaya çıkacak. Ev sahibi Inter ise bu sezon şampiyonluk ipini bir kez daha göğüslemeyi hedefliyor. Teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde güçlü bir performans sergileyen Milano ekibi, 51 puanla ligin ikinci sırasında bulunuyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Inter, bu kez rakibine karşı üstünlük sağlamak için sahaya çıkacak. Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu'nun bu önemli karşılaşmada forma giyip giymeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Inter-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 24. haftasında oynanacak Inter-Fiorentina maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

INTER-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

10 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter-Fiorentina maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OLACAK MI?

Sşnıbe Inzaghi yönetiminde İtalya Serie A'nın son şampiyonu olan Inter, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Lider Napoli'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Milano temsilcisi, 24. haftada oynanacak Fiorentina maçında hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de yer alması beklenirken, başarılı futbolcunun nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Vrij, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Thuram, Martinez

Fiorentina: De Gea, Gosens, Ranieri, Comuzzo, Dodo, Cataldi, Adli, Bove, Beltran, Colpani, Kean

THURAM İLE KEAN KARŞI KARŞIYA

Serie A'da gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Marcus Thuram ile Moise Kean kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Takımlarında gol veya asist katkısında bulunarak, 3 puanın sahibi olmak isteyen futbolcular oynadıkları karşılaşmalarda dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. 23 lig maçına çıkan Marcus Thuram 13 gol atarken 7 kez asist yaptı. Milano deplasmanına konuk olacak Moise Kean ise 22 karşılaşmada 15 defa fileleri havalandırırken, 2 kez de gol pası verdi.