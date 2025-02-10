İspanya La Liga'nın 23. haftasında Mallorca sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Mallorca - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 23. haftada Mallorca sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MALLORCA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Osasuna maçı 10 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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