Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Nantes sahasında Brest'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Brest maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 21. haftada Nantes sahasında Brest'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Brest maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

NANTES - BREST NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Brest maçı 7 Şubat Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından yayınlanacak.

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