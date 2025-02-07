PSG - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'in 21. haftasında PSG sahasında Monaco'yu konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Monaco maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
PSG - MONACO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG - Monaco maçı 7 Şubat Cuma günü saat 23.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
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