İtalya Serie A’nın 24. haftasında zirve yarışını sürdüren Juventus deplasmanda Como’ya konuk oluyor. Kritik karşılaşmada, iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon ligde oynadığı 23 maçta yalnızca 1 kez mağlup olan Juventus, 9 galibiyet ve 13 beraberlikle 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Thiago Motta yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Torino ekibi, Como deplasmanında hata yapmadan zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmada genç yetenek Kenan Yıldız’ın ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Peki, Como - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Como - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como sahasında Juventus'u konuk edecek. Kritik karşılaşmada, iki ekip de sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon ligde oynadığı 23 maçta yalnızca 1 kez mağlup olan Juventus, 9 galibiyet ve 13 beraberlikle 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Thiago Motta yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Torino ekibi, Como deplasmanında hata yapmadan zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmada genç yetenek Kenan Yıldız'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Peki, Como - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como - Juventus maçı 7 Şubat Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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