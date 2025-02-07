Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Rayo Vallecano sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Rayo Vallecano - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAYO VALLECANO - REAL VALLADOLID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı 7 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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