Asrın felaketinin 2. yılında Adıyaman’da 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı' düzenlendi. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve dört büyük kulübün başkanlarına 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi sonrası yaptıkları yardım ve sağladıkları katkılar bakımından plaket verdi.

Asrın felaketinin 2. yılında Adıyaman'da 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı' düzenlendi. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF ve dört büyük kulübün başkanlarına 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketi sonrası yaptıkları yardım ve sağladıkları katkılar bakımından plaket verdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı" düzenlendi. Törende, asrın felaketinin ardından yapılan inşa çalışmalarına katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket sunuldu.

TFF VE 4 BÜYÜK KULÜBE PLAKET

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin de aralarında olduğu 42 kurum ve kuruluşun temsilcileri plaketlerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı.