İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında West Ham United'ı konuk edecek. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Chelsea - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Chelsea sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - West Ham United maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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