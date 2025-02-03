Girona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Girona sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Girona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Girona sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Las Palmas maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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