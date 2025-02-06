Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İSPANYA KRAL KUPASI ÇEYREK FİNAL

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Real Sociedad ile Osasuna karşı karşıya geliyor. İki takım da büyük bir kararlılıkla sahaya çıkarken, futbolseverler bu nefes kesen mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Ev sahibi Real Sociedad, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibini mağlup etmeyi ve yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kendi sahasında oynadığı maçlarda etkili performans sergileyen Bask ekibi, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Konuk ekip Osasuna ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak yoluna devam etmek istiyor. Kral Kupası'nı kazanarak sezonu unutulmaz bir başarıyla kapatmayı hedefleyen ekip, rakibinin evindeki üstünlüğünü kırmak için sahaya çıkacak. Peki, Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2025- 16:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025- 16:10