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Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İSPANYA KRAL KUPASI ÇEYREK FİNAL
İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Real Sociedad ile Osasuna karşı karşıya geliyor. İki takım da büyük bir kararlılıkla sahaya çıkarken, futbolseverler bu nefes kesen mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Ev sahibi Real Sociedad, taraftarının desteğini arkasına alarak güçlü rakibini mağlup etmeyi ve yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kendi sahasında oynadığı maçlarda etkili performans sergileyen Bask ekibi, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Konuk ekip Osasuna ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak yoluna devam etmek istiyor. Kral Kupası'nı kazanarak sezonu unutulmaz bir başarıyla kapatmayı hedefleyen ekip, rakibinin evindeki üstünlüğünü kırmak için sahaya çıkacak. Peki, Real Sociedad - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Sociedad ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Kazananın bir üst tura çıkacağı maçta iki takım da hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Real Sociedad, güçlü rakibi karşısında kazanarak adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Çeyrek finale kalarak dikkatleri üzerine çeken Osasuna ise bu sezonu kupa ile kapatmanın yollarını arıyor. Peki, Real Sociedad - Osasuna çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...