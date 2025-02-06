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Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İSPANYA KRAL KUPASI ÇEYREK FİNAL
İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Valencia sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Real Madrid’i 5-2 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Kupa’yı kazanan Katalan ekibi, gözünü ikinci kupasına dikmiş durumda. Hans Flick yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Barcelona, Valencia deplasmanında galibiyet ararken, ev sahibi ekip de güçlü rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Raphinha ve genç yıldız Lamine Yamal’ın önderliğinde hücumda etkili olmayı planlayan Barça, çeyrek finalde hata yapmadan adını yarı finale yazdırmak istiyor. La Liga’da zor günler geçiren ve 19. sırada yer alan Valencia, Kral Kupası’nda sürpriz bir sonuca imza atarak moral depolamak istiyor. Kritik karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alacak olan ekip, güçlü rakibini mağlup ederek çıkış yapmayı hedefliyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kral kupası çeyrek final maçı hakkında öne çıkan notlar...
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Katalan ekibi ile ilk kupasını Real Madrid'i 5-2 kazanarak alan Hans Flick, ikinci kupasını almak için mücadelesini sürdürüyor. La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Barcelona, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Raphinha ve Lamine Yamal önderliğinde hücum yollarında etkili olmaya çalışacak deplasman takımının nasıl performans göstereceği merak ediliyor. La Liga'da 19. sırada yer alan ve zor zamanlar geçiren Valencia ise kritik maçta kazanarak moral arıyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kral kupası çeyrek final maçı hakkında öne çıkan notlar...
VALENCIA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Valencia ile Barcelona arasında oynanacak İspanya Kral Kupası çeyrek final maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.
VALENCIA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?