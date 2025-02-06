Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İSPANYA KRAL KUPASI ÇEYREK FİNAL

İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında Valencia sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Real Madrid’i 5-2 gibi net bir skorla mağlup ederek Süper Kupa’yı kazanan Katalan ekibi, gözünü ikinci kupasına dikmiş durumda. Hans Flick yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Barcelona, Valencia deplasmanında galibiyet ararken, ev sahibi ekip de güçlü rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Raphinha ve genç yıldız Lamine Yamal’ın önderliğinde hücumda etkili olmayı planlayan Barça, çeyrek finalde hata yapmadan adını yarı finale yazdırmak istiyor. La Liga’da zor günler geçiren ve 19. sırada yer alan Valencia, Kral Kupası’nda sürpriz bir sonuca imza atarak moral depolamak istiyor. Kritik karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alacak olan ekip, güçlü rakibini mağlup ederek çıkış yapmayı hedefliyor. Peki, Valencia - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kral kupası çeyrek final maçı hakkında öne çıkan notlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2025- 17:40 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025- 17:40