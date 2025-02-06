Carlos Cuesta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, pozisyonu ne? Carlos Cuesta kariyeri...

Copa America 2024’teki etkileyici performansıyla adından sıkça söz ettiren Carlos Cuesta, futbol dünyasının gündemindeki isimlerden biri haline geldi. Genç yaşına rağmen gösterdiği mücadeleci futbol ve savunmadaki etkili oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Cuesta, futbolseverlerin ilgisini kazanmaya devam ediyor. Peki, Carlos Cuesta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, pozisyonu ne? İşte Carlos Cuesta kariyeri hakkında öne çıkan notlar...

2024 Copa America'da, Kolombiya'nın savunmasında Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen Carlos Cuesta, sergilediği performansla futbolseverlerin ilgisini çekti. Genç yaşına rağmen gösterdiği futbol yetenekleri ve mücadeleci tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Cuesta, kısa sürede gündem olmayı başardı. Peki, Carlos Cuesta kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı, pozisyonu ne? Arama motorlarında araştırılmaya devam edilen genç oyuncu hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

CARLOS CUESTA KİMDİR?

Carlos Cuesta 9 Mart 1999 yılında Kolombiya'nın Medellin bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaşında Genk'in savunma oyuncularından biri olan 25 yaşındaki futbolcu, burada 182 maça çıktı. Kariyerine Atletico Nacional'da başlayan Kolombiyalı defans oyuncusu, 2024 yılında Copa America'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

CARLOS CUESTA POZİSYONU NE?

25 yaşında 255 maça çıkan Carlos Cuesta stoper mevkisinde oynamaktadır. Alternatif olarak ön libero ve sağ bek bölgelerinde de oynayan Cuesta, sağ ayaklı bir futbolcudur.

CARLOS CUESTA'NIN BOYU KAÇ?

Futbol dünyasında gündem olmayı başaran Carlos Cuesta'nın boyu 1.79 metredir. Savunma oyuncusu olarak mücadelesini sürdüren Kolombiyalı futbolcu, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

CARLOS CUESTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Atletico National'de futbol hayatına başlayan ve burada 73 maça çıkma başarısı österen Carlos Cuesta ardından Genk'e transfer oldu. Belçika takımıyla toplam 182 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında da şans buldu.

CARLOS CUESTA İSTATİSTİKLERİ

2016 yılından itibaren aktif olarak futbol kariyerini sürdüren Carlos Cuesta, Atletico National ve Genk formalarını giydi. Bu takımlarda toplam 255 maça çıkan Kolombiyalı savunma oyuncusu 4 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

CARLOS CUESTA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Kolombiya Milli Takım futbolcusu Carlos Cuesta'nın değeri 5 milyon euro.