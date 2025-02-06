Liverpool - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İNGİLTERE LİG KUPASI YARI FİNAL

İngiltere Lig Kupası’nda büyük heyecan devam ediyor. Yarı final mücadelesinde Liverpool, Anfield’da Tottenham’ı konuk edecek. İlk maçta Lucas Bergvall’ın golüyle sahadan galip ayrılan Tottenham, rövanşta da kazanarak finale adını yazdırmayı hedefliyor. İç sahada taraftarının desteğini arkasına alacak olan Liverpool, bu kez skoru kendi lehine çevirmenin peşinde. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde lider konumda bulunan Liverpool, bu sezon İngiltere Lig Kupası’nı da kazanarak başarılarını taçlandırmak istiyor. Arne Slot’un öğrencileri, 1-0’lık mağlubiyetin rövanşında güçlü bir performans sergileyerek tur biletini kapmayı amaçlıyor. Mohamed Salah önderliğinde hücumda etkili olmaya çalışan Liverpool, Anfield atmosferini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Deplasmanda da kazanarak finale yükselmek isteyen Tottenham, Newcastle United’ın rakibi olmak istiyor. Premier Lig’de beklenmedik bir düşüş yaşayan Ange Postecoglou’nun ekibi, Lig Kupası’nda başarı yakalayarak moral bulmayı amaçlıyor. Peki, Liverpool - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2025- 17:40 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025- 17:40