İtalya Serie A | Fiorentina - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 14. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyen Fiorentina - Inter mücadelesi, beklenmedik bir gelişmeyle yarıda kalmıştı. Ev sahibi ekibin oyuncusu Edoardo Bove’nin rahatsızlanması nedeniyle ertelenen kritik karşılaşma için yeni tarih açıklandı. Peki, Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İtalya Serie A'nın 14. haftasında karşı karşıya gelen Fiorentina ile Inter, karşılaşmada ev sahibi takım oyuncusu Edoardo Bove'nin rahatsızlanmasından dolayı mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma ileri bir tarihe ertelenirken, Fiorentina - Inter maçının günü ve saati belli oldu. Peki, Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FIORENTINA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da ertelenen Fiorentina - Inter maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

FIORENTINA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak Fiorentina - Inter maçı EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.