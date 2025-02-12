İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçı Merseyside Derbisi'ne sahne oldu. Liverpool'un Everton'a konuk olduğu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Merseyside Derbisi için Everton'a konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golleri, 11. dakikada Beto ve 90+8. dakikada James Tarkowski'den gelirken; konuk ekibin golleri ise 16. dakikada Alexis Mac Allister ve 73. dakikada Mohamed Salah'tan geldi.

Karşılaşmanın 90+12. dakikasında Everton'da Abdoulaye Doucoure, Liverpool'da ise Curtis Jones kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

Bu karşılaşmayla birlikte Liverpool , Premier Lig'de 57 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Everton ise 27 puana yükseldi ve 15. sırada yer aldı.