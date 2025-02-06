Al Shabab - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 19. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab sahasında Al Khaleej'i konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik mücadelede her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Ev sahibi Al Shabab, ligde çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Son 5 maçında 2 kez kazanan ve 3 defa sahadan mağlubiyetle ayrılan Riyad ekibi, çıkış yakalamak istiyor. Hücum hattında Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi yıldızlarıyla etkili olmayı amaçlayan Al Shabab, taraftarının desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Al Khaleej ise 27 puanla 8. sırada yer alıyor. Ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlayan takım, güçlü rakibi karşısında deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
AL SHABAB - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 19. haftasında oynanacak Al Shabab - Al Khaleej maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 18.20'de başlayacak.
AL SHABAB - AL KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Prens Faisal Bin Fahd Stadyumu'nda oynanacak Al Shabab - Al Khaleej maçını canlı yayınlayacak herhangi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor.