Al Shabab - Al Khaleej maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde büyük bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmada, Al Shabab ile Al Khaleej kozlarını paylaşacak. Fatih Terim yönetiminde sahaya çıkacak ev sahibi ekip, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Riyad temsilcisi, inişli çıkışlı performansına son vermek istiyor. Hücum hattında Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi yıldız isimlere güvenen ekip, taraftarı önünde hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Ligde 29 puanla 6. sırada yer alan Terim’in öğrencileri, galibiyetle birlikte moral depolamak istiyor. Öte yandan, Al Khaleej de ligde üst sıralara tırmanmanın peşinde. 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 8. sırada yer alan konuk ekip, deplasmanda kazanarak Al Shabab’ı yakalamak istiyor. Zorlu karşılaşmada iki takım da sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek. Peki, Al Shabab - Al Khaleej maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2025- 14:40