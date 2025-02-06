Göztepe - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. İlk maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan iki ekip, kritik karşılaşmada 3 puan için ter dökecek. Kupada avantaj yakalamak isteyen iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Göztepe, kupanın ilk haftasında Erzurumspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Ancak İzmir ekibi, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta sahadan puansız ayrılarak beklenmedik kayıplar yaşadı. Taraftarı önünde kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini yenerek kupada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise kupaya etkili bir başlangıç yaptı. Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Selçuk İnan'ın öğrencileri, Göztepe karşısında da kazanarak grup liderliği yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep temsilcisi, bu kez hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Peki, Göztepe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Göztepe - Gaziantep FK maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
6 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak Göztepe - Gaziantep FK maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE
GÖZTEPE İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 17. RANDEVU
Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanan Göztepe ile Gaziantep FK 17. kez rakip olacak. İki takım arasında oynanan 16 karşılaşmadan 4'ünü İzmir temsilcisi kazanırken, 5 mücadeleyi de Gaziantep FK önde tamamladı. 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Göztepe - Gaziantep FK maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Azad İlhan ve Mehmet Ali Vardar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Hakan Ülker üstlenecek.