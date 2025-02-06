Göztepe - Gaziantep FK ZTK MAÇI TIKLA İZLE | Göztepe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubunda ikinci hafta heyecanı İzmir’de yaşanacak. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Göztepe ve Gaziantep FK, kozlarını paylaşacak. İki ekip de galibiyeti hedeflerken, kupa yolunda hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Göztepe, ilk hafta Erzurumspor deplasmanında aldığı 1-0’lık galibiyetle gruba iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ise oynadığı son iki maçı da kaybeden İzmir temsilcisi, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK da ligde Galatasaray’a 1-0 yenildi. Kupada yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlayan Teknik direktör Selçuk İnan'ın öğrencileri, deplasmanda kazanarak grup liderliği için avantaj yakalamak istiyor. Peki, Göztepe - Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2025- 13:00