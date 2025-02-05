Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor’u konuk edecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde kupa serüvenine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, grupta üst üste ikinci galibiyetini alarak avantajını sürdürmek istiyor. İlk hafta Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup eden Kanarya, bu kez Erzurumspor karşısında aynı sonucu sahaya yansıtmayı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı yeni isimlerin sahada olup olmayacağı merak edilirken, Mourinho’nun oyuncu tercihleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İlk hafta Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Erzurumspor, güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergileyerek sürpriz yapmanın planlarını yapıyor. Deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla gruptaki şansını devam ettirmek isteyen konuk ekip, Fenerbahçe’nin hücum gücünü durdurmaya çalışacak. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. İlk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 geçen sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak grup aşamasında avantaj yakalamak istiyor. Süper Lig'de ve kupada yoluna devam eden Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadelede hata yapmadan 6 puana ulaşmayı amaçlıyor. Yeni transferlerin karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak konusu olurken, Mourinho'nun sahaya süreceği 11 futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor, kupanın ilk haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuştu. İstanbul deplasmanında güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen konuk ekip, puan alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

TEK HEDEF 3 PUAN

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, grup aşamasında hata yapmak istemiyor. İkinci hafta maçında Erzurumspor'u konuk edecek Kanarya, taraftarı önünde 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, herhangi bir hata yapmak istemiyor.

YENİ TRANSFERLER KADRODA OLACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'in Erzurumspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Jose Mourinho'nun kararıyla Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlayan Diego Carlos ve Milan Skiriniar ile oyuna sonradan giren Anderson Talisca'nın performansı taraftarlar tarafından heyecanla takip edilmişti. Geçtiğimiz günlerde lisansı çıkartılan Mimovic ise henüz sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmadı. Yeni transferlerin Erzurumspor maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek olup, oyuna sonradan girmeleri bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi, Levent, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, İrfan Can, Cenk

Erzurum FK: Ataberk, Orhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Guram, Azubuike, Sefa, Tasev, Teklic, Sylla, Mamba

FENERBAHÇE İLE ERZURUMSPOR ARASINDA 5. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Erzurumspor 5. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Türkiye Kupası'nda ilk defa rakip olacak dahımlar, Erzurum'un Süper Lig'de olduğu 2018-19 ve 2020- 21 sezonlarında 4 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe kazanırken, 1'inde ise iki takım puanları paylaştı.

EN-NESYRI GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmayı başardı. Son 7 lig maçında 10 gol atmayı başaran Faslı futbolcu, 1 de gol pası verdi. Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başaran 27 yaşındaki golcü oyuncu, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 30 karşılaşmada 18 gol, 5 asist yaptı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Erzurumspor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Samet Özkul yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.